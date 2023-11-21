В Бишкеке спасатели предотвратили попытку самоубийства мужчины

В Бишкеке спасатели предотвратили попытку самоубийства гражданина И.А. 1987 года рождения, который пытался спрыгнуть с четвертого этажа школы №5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, на место происшествия немедленно прибыли начальник управления МЧС по г. Бишкек Эрнест Жусупов, его заместитель Стальбек Абдылда и 10 спасателей.

Спасатели с координацией и профессиональным мастерством осуществили оперативное вмешательство, предотвратив трагедию. Спасенного мужчину, не являющегося сотрудником школы, передали сотрудникам МВД. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия для выяснения обстоятельств происшедшего.