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В Бишкеке спасатели предотвратили попытку самоубийства мужчины

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке спасатели предотвратили попытку самоубийства гражданина И.А. 1987 года рождения, который пытался спрыгнуть с четвертого этажа школы №5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, на место происшествия немедленно прибыли начальник управления МЧС по г. Бишкек Эрнест Жусупов, его заместитель Стальбек Абдылда и 10 спасателей.

Спасатели с координацией и профессиональным мастерством осуществили оперативное вмешательство, предотвратив трагедию. Спасенного мужчину, не являющегося сотрудником школы, передали сотрудникам МВД. В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия для выяснения обстоятельств происшедшего.


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URL: https://www.vb.kg/433638
Теги:
МЧС, попытка суицида, спасатели, школа, Бишкек
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