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Кыргызстанка стала членом жюри на международном кинофестивале в Сочи

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- Назгуль Абдыразакова
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Гостья нашей студии – политический обозреватель, тележурналист Зарина Уметалиева, выступившая в качестве члена жюри на международном фестивале документального кино имени Владимира Меньшова в Сочи, поделилась своими впечатлениями о мероприятии.

По ее словам, фильмы конкурировали в семи различных номинациях, и Зарина возглавляла жюри в категории "Лучший телевизионный документальный фильм".

"Большинство представленных работ заслуживали внимания, и три кыргызстанских режиссера представляли нашу страну. Один из них получил диплом, а второй – специальный диплом.

В рамках оценки участвующих работ, жюри уделяло внимание режиссуре, сценарию, операторской работе, звуковому оформлению и эмоциональному восприятию. Из многочисленных работ, вызвавших интерес, меня удивили фильмы "Три соратника" и "От победы до легенды", - говорит Уметалиева. Об этом и другом смотрите в нашем видео.


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URL: https://www.vb.kg/433642
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан
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