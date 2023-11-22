Кыргызстанка стала членом жюри на международном кинофестивале в Сочи

Гостья нашей студии – политический обозреватель, тележурналист Зарина Уметалиева, выступившая в качестве члена жюри на международном фестивале документального кино имени Владимира Меньшова в Сочи, поделилась своими впечатлениями о мероприятии.

По ее словам, фильмы конкурировали в семи различных номинациях, и Зарина возглавляла жюри в категории "Лучший телевизионный документальный фильм".

"Большинство представленных работ заслуживали внимания, и три кыргызстанских режиссера представляли нашу страну. Один из них получил диплом, а второй – специальный диплом.

В рамках оценки участвующих работ, жюри уделяло внимание режиссуре, сценарию, операторской работе, звуковому оформлению и эмоциональному восприятию. Из многочисленных работ, вызвавших интерес, меня удивили фильмы "Три соратника" и "От победы до легенды", - говорит Уметалиева. Об этом и другом смотрите в нашем видео.