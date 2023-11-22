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В Кыргызстане планируется открыть порядка 80 государственных аптек

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В Кыргызстане планируется открыть порядка 80 государственных аптек. Об этом на пленарном заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра здравоохранения КР Медербек Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день открылось порядка 50 госаптек, планируется открытие еще 30.

"Аптеки уже функционируют во всех городах и областях, остались только отдаленные районы", - сказал он.

Напомним, в государственных аптеках имеется более 800 наименований лекарственных средств, входящих в Перечень жизненно важных, которые население сможет покупать дешевле на 10-15% чем в частных аптеках.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/433646
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, аптека
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