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В Джалал-Абад задержаны лидеры преступных группировок

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В последнее время участились криминальные разборки между молодежными группами, делящихся на выходцев различных районов и пригородных сел Джалал-Абадской области. При этом, зачастую разборки происходили в общественных местах с применением холодного и травматического огнестрельного оружия и с нанесением участникам тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Основными зачинщиками являлись лица, позиционировавшие себя лидерами преступных группировок и провозглашавшие отдельных лиц т.н. "смотрящими" за микрорайонами Джалал-Абада. При этом их деятельность имела признаки организованной преступной группы с определенной иерархией и структурой, в ряды которых привлекалась спортивная молодежь.

В целях предупреждения и пресечения их противоправной деятельности, 20 октября 2023 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК КР "Создание организованной преступной группы или участия в ней" .

В рамках расследования указанного уголовного дела, 17 ноября 2023 года задержаны лидеры - З.у.Т. и А.у.Н., ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за различные виды преступлений.

В ходе проведения обыска в автомашинах и по месту их жительства обнаружены и изъяты холодные и огнестрельные оружия с измененной конструкцией для скрытого ношения, боеприпасы к нему, маски, а также граната РПГ -5, по которым назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к данной преступной группе, которые также в последующем будут привлечены к ответственности.

При этом, Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области призывает жителей сообщать обо всех возможных фактах нарушения Законов со стороны преступных элементов по тел: 03722 5-46-61".


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URL: https://www.vb.kg/433647
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область
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