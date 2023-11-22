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Камчыбек Ташиев: Президент день и ночь трудится ради безопасности людей

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- Бактыгуль Акжолова
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Если на территории Таласской области будут совершаться какие-то преступления, угрожающие безопасности государства, но вы при этом не примете никаких мер, то меры будут приняты в отношении вас. Таким словами начал свое выступление глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время церемонии открытия жилого дома, построенного для пограничников и сотрудников ГКНБ КР в Таласе.

"У вас есть все условия для работы. Мы выделяем для вас квартиры, построили новые здания для работы. Зарплату повысили и будем дальше повышать в следующем году. По итогам вашей работы государству было возвращено 1 миллиард 200 миллионов долларов, украденных за последние 3 года. До конца года эти данные, думаю, будут обновлены. Более половины этой суммы сегодня перечислены в казну.

Наш уважаемый президент Садыр Нургожоевич передал вам свое приветствие. Он всегда спрашивает, что происходит, как работают люди на местах, какие условия созданы для них и какие проблемы еще остались. День и ночь он трудится ради безопасности людей. Даже в строительстве этого дома президент принимал непосредственное участие. Это связано с тем, что все дома предоставляются из государственного бюджета через Государственную ипотечную компанию", - сказал Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/433648
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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