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НПОшники в очередной раз устраивают пиршество на деньги иностранных доноров

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24 ноября 2023 года в отеле "Орион" запланировано празднование юбилея небезызвестного общественного фонда "Гражданская инициатива интернет политики", созданного и возглавляемого известной прозападной личностью Мамбеталиевой Татту Эмильбековной. Являющейся к слову одним из основных противников принятия поправок в Законы "Об НКО" и "О СМИ". Об этом сообщается в соцсети.

"Как известно, указанный фонд и Мамбеталиева давно живут на "широкую ногу", получая большое вознаграждение от иностранных доноров за противодействие государственным интересам независимого Кыргызстана, продвижение планов и намерений западных стран, а также назначение на ответственные государственные должности лояльных западу персон. По этой причине, дабы подчеркнуть свою значимость для проведения мероприятия и выбрано достаточно дорогое и популярное место в центре города, как отель "Орион" на бульваре Эркиндик и так имеющее сомнительную репутацию, как излюбленное место отдыха ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева (Асанбека), хозяин которого Куттубай Мурзабаев к слову имел близкие отношения с главой ОПГ. Так что указанному отелю не в первой принимать у себя в качестве гостей одиозных и антигосударственных личностей в погоне за материальной выгодой и пренебрегая собственной репутацией.

Сама Татту Мамбеталиева вырастила целую плеяду единомышленников, которые под её лобби внедрены практически во все министерства и ведомства нашего государства и влияют на общую политику в угоду иностранным заказчикам.

Одной из таких личностей является вновь назначенная на должность заместителя министра образования и науки КР Лира Самыкбаева, проработавшая около 11 лет в ОФ "ГИИП" и Фонде "Сорос Кыргызстан" плечом к плечу с Т.Мамбеталиевой и Ш.Ибрагимовым и впитавшая так сказать "с молоком" их идеи, научившаяся и привыкшая жить на денежки иностранных доноров, закрывая глаза на интересы Родины. Теперь с поддержки Т.Мамбеталиевой указанная личность будет отвечать за образование наших детей в угоду западу, который заинтересован только в том, чтобы наше население тупело, было подконтрольным, не имело собственного мнения и смотрело с "открытым ртом" в сторону этого самого запада.

Возвращаясь к теме юбилея ОФ "ГИИП", "гулять" свой юбилей в "Орионе" организация намерена широко и весело. На мероприятие приглашены многие высокопоставленные иностранные и местные дипломаты, представители международных и неправительственных организаций, а также известные депутаты и чиновники. Всё это делается неспроста, на подобного рода приёмах Т.Мамбеталиева наращивает по указанию своих иностранных хозяев собственное влияние на госаппарат республики, знакомит депутатов и чиновников с иностранцами с целью оказания последними влияния и лоббирования в последующем интересов США и Западноевропейских стран.

А депутаты и чиновники в свою очередь поддаются сладким обещаниям иностранцев, а также и сами ищут с ними контакты, забывая об интересах родной страны в обмен на оформление виз и поездки в США и Европу. Разве это не есть иностранное лобби, по этой причине многие из них занимают антигосударственную позицию.

И такое вот сращивание происходит прямо под носом у государства. Куда оно смотрит, куда смотрят ответственные лица и органы, почему не проводят проверок, разбирательств и не отстраняют от должностей чиновников, посещающих такие мероприятия, почему избранники народа в лице депутатов в открытую позволяют себе ходить на подобного рода сборища и потом противодействуют государственным инициативам по указанию иностранцев".


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URL: https://www.vb.kg/433663
Теги:
Министерство образования, НПО, Кыргызстан, Татту Мамбеталиева
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