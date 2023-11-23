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Впервые в Кыргызстане начали уделять внимание продуктивности пастбищ

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Впервые за время независимости Кыргызской Республики, в целях улучшения продуктивности пастбищ государство начало оказывать поддержку семеноводческим хозяйствам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

"2023 году распоряжением Кабинета Министров КР №202-Р от 26.04.2023 года было предусмотрено 30,4 млн сом для улучшение состояния и продуктивности пастбищ, оказания государственной поддержки жайыт-комитетам, семеноводческим хозяйствам КР.

Кроме того, дополнительно, распоряжением КМКР №526-р от 12.09.2023года дополнительно выделены денежные средства в сумме 12,5 млн сомов Департаменту пастбищ и племенного животноводства для покупки семян эспарцета.

За 10 месяцев 2023 года в целях оказания поддержки и продуктивности пастбищ Кыргызской Республики Департаменту пастбищ и племенного животноводства МСХ КР профинансировано 26,5 млн сомов".


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URL: https://www.vb.kg/433667
Теги:
пастбища, Кыргызстан
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