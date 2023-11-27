В КР проводятся семинары по продвижению прав человека

В рамках проекта "Мониторинг юстиции – усиление гражданского общества в продвижении прав человека в Кыргызстане", финансируемого Европейским Союзом, в Кыргызстане в сфере экологических прав, гендерного равенства и защиты персональных данных проводятся три региональных семинара по созданию сети в Бишкеке, Оше и Караколе с участием представителей ОГО, экспертов и заинтересованных сторон, в том числе из соседних регионов. Об этом сообщают организаторы.

Данные семинары направлены на укрепление сетевого взаимодействия гражданского общества Кыргызстана с различными группами заинтересованных сторон в целях защиты прав человека в сфере экологических прав, гендерного равенства и защиты персональных данных.

Тематическая область семинаров с общим названием: "Укрепление и взаимодействие сетей гражданского общества по мониторингу и защите прав человека в Кыргызстане" будет охватывать такие темы, как: Мониторинг - значение для гражданского общества: профессиональное сообщество и сети; Цели Устойчивого Развития: задачи для общественного мониторинга, гендерное и экологическое измерение; Методология общественного мониторинга; Принцип построения общественных сетей; Стратегии развития устойчивой сети. Форматы дальнейшего сетевого сотрудничества и взаимодействия.

Участники семинаров будут приглашены из местных ОГО, участвовавших в программе правового просвещения Проекта. В результате серии семинаров, в рамках Проекта, будет оказана поддержка в виде субгрантов, на реализацию инициатив сетей гражданского общества, а также будет организован региональный Форум ОГО, на котором будут представлены результаты работы Сети, а также обсуждены проблемы и перспективы устойчивого развития Сети гражданского общества.

Желающим получить дополнительную информацию или задать вопросы, связанные с правами человека в сферах гендерного равенства, экологической безопасности и защиты персональных данных, можно связаться по электронной почте kgz.justice.biom@gmail.com