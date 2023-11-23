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Граждане КР могут получить визу в Литву через консульство в Алматы

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно информации генерального консульства Литовской Республики в городе Алматы, с 4 сентября 2023 года начат прием документов на оформление краткосрочных виз категории "С" для граждан Кыргызской Республики, намеревающихся посетить Литовскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, прием документов осуществляется по следующему адресу: город Бишкек, улица Ибраимова, 115/1, Бизнес-центр "Асыл Таш"", визовый центр VFS Global Visa. По информации Литовской стороны, процесс рассмотрения документов и получения решения займет от 3 до 4 недель. Более подробную информацию о подаче и условиях рассмотрения документов можно найти на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/433681
Теги:
виза, Казахстан, Литва, Кыргызстан
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