Граждане КР могут получить визу в Литву через консульство в Алматы

Согласно информации генерального консульства Литовской Республики в городе Алматы, с 4 сентября 2023 года начат прием документов на оформление краткосрочных виз категории "С" для граждан Кыргызской Республики, намеревающихся посетить Литовскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, прием документов осуществляется по следующему адресу: город Бишкек, улица Ибраимова, 115/1, Бизнес-центр "Асыл Таш"", визовый центр VFS Global Visa. По информации Литовской стороны, процесс рассмотрения документов и получения решения займет от 3 до 4 недель. Более подробную информацию о подаче и условиях рассмотрения документов можно найти на сайте.