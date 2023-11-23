Глава кабмина: Демонтаж политкоррупции – ключевое достижение президента

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ходе заседания Жогорку Кенеша в рамках рассмотрения отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год, внесения изменений в бюджет за 2023 год назвал главным достижением команды президента Садыра Жапарова - демонтаж системы политической коррупции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Одним из ярких примеров этого служит возвращение народу Кыргызстана месторождения Кумтор, а также таких жемчужин национального достояния, как "Мегаком" в 300 миллионов долларов, "Битэл" в 75 миллионов долларов, "Манас банк" в 18 миллионов долларов, "Таш-Комур" в 60 миллионов долларов. Была одержана победа в 11 международных арбитражных процессах. Последним эпизодом борьбы с политической коррупцией стала борьба с ОПГ, потому что это также было элементом политической коррупции и условием его процветания в нашей стране за последние 30 лет", - сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, президент страны с целью наведения порядка в республике распределил обязанности между председателем кабмина и его заместителями. Так согласно распределению, за экономический блок страны несет ответственность глава кабмина, за силовой блок его заместитель Камчыбек Ташиев.

"В настоящее время никаких разногласий внутри кабинета министров нет. Члены кабмина, не выдерживающие заданный руководством темп, и те, кто считает, что можно работать "по-прежнему", сами остаются на "обочине". Также нет никаких вопросов между исполнительной властью и Жогорку Кенешем", - сказал Акылбек Жапаров.

Кроме этого, он поблагодарил депутатский корпус за поддержку законодательной повестки дня и сравнил команду президента с Сорока Витязями ("Кырк Чоро") Манаса.