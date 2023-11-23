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Глава кабмина объявил о завершении делимитации кыргызско-узбекской границы

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров объявил о завершении процесса делимитации кыргызско-узбекской границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на заседании Жогорку Кенеша он рассказал о дополнительных мерах в области безопасности, включая обновление техники и проведение реформ. За два года было потрачено более 20 млрд сомов на пограничную службу. Техника МЧС полностью обновлена, включая приобретение вертолетов и беспилотников. Дополнительные средства выделены для МЧС и противовоздушной обороны. Введены современные технологии в МВД, включая планшеты и бодикамеры. Проведена оцифровка для обеспечения общественной безопасности. В целях национальной безопасности усилены меры по борьбе с организованными преступными группировками, закрыты две террористические группы и 144 религиозно-экстремистские организации.


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URL: https://www.vb.kg/433684
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, кабмин
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