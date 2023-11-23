Кабмин: В 2024 году на сектор энергетики будет направлено 74,9 млрд сомов

В 2024 году на сферу энергетики будет направлено 74,9 млрд сомов. В том числе на капитализацию энергетических компаний будет предусмотрено 55,8 млрд сомов. Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рассмотрения на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год и внесения изменений в бюджет за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, на сегодняшний можно в онлайн режиме увидеть объем произведенной электроэнергии по всей стране, а в ближайшее время будут возможности для отслеживания объема энергопотребления в онлайн формате.

"В ближайшие годы будут реализованы крупные проекты мощностью 7 тыс. МВт: увеличится производство электроэнергии на Токтогульской ГЭС, Камбаратинской ГЭС-2, Уч-Коргонской ГЭС. Будут построены каскады Казарман, Чаткал, Суусамыр-Кокомерен, Сары-Жаз. Будет запущена Куланакская ГЭС и более 30 малых гидроэлектростанций. Мы подписали соглашение со Всемирным банком по актуализации технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1. Также будут построены ветряные и солнечные электростанции. Ведутся работы по газификации. Экологические проблемы Бишкека, проблема смога будут решены в ближайшие годы", - сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также коснулся сферы горнорудной отрасли, подчеркнув, что основной особенностью государственной политики в горнодобывающей отрасли является выделение средств на геологоразведочные работы недр Кыргызстана. В 2024 году на эти цели предусмотрен 1 млрд сомов.

"Безусловно, большая победа в горнодобывающей отрасли – это Кумтор. Теперь Кумтор оправдывает надежды народа. Общая прибыль горнодобывающей отрасли в 2020 году составила 18,2 млрд сомов, а в 2022 году - 48,4 млрд сомов, в 2,5 раза больше. В более 90% всех шахт трудятся граждане Кыргызстана", - сказал Акылбек Жапаров.