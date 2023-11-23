Победители лотереи ГНС получили 9 электромобилей и 2 путевки за рубеж

В Бишкеке прошла церемония вручения победителям лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!" суперпризов – 9 электромобилей и 2 путевок за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Напомним, что с 26 июня по 1 июля проходили розыгрыши лотереи, в результате которых победителями стали 1132 человека. Среди них 9 выиграли электромобиль, 2 – поездку в Дубай (на двоих), 479 человек – iPhone 14, 481 – смартфон, 142 – ноутбук и 19 – фен Dyson.

Обладателями суперпризов – 9 электромобилей, стали: Назира Султанбекова, Уланбек Матмусаев, Улан Сарымсаков, Марина Осмоналиева, Руслан Азималиев, Үмүт Акматова, Асель Асанбекова, Даулет Кадыркулов и Чынара Кахарова.

Также 2 счастливчика – Азат Насиров и Джаныбек кызы Алтынай, получили возможность отправиться в Дубай (путевка на двоих).

Отметим, что следующий розыгрыш лотереи пройдет с 25 по 30 декабря, в котором будут разыграны 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson.