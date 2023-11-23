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За 3 года около 50 млрд сомов выделено по статье "Капитальные вложения"

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За 3 года 49,7 млрд сомов выделено по статье "Капитальные вложения". Об этом сказал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рассмотрения на заседании Жогорку Кенеша Кыргызской Республики отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год и внесения изменений в бюджет за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"За 3 года на капитальные вложения выделено 49,7 млрд сомов. На 2024 год закладывается 8 млрд сомов. Из всех источников завершено 1724 социальных объектов. Завершено строительство 106 объектов водоснабжения, 231 тыс. человек обеспечены чистой питьевой водой. В государственную политику введены казначейские обязательства по строительству объектов и дорог в целях решения проблем, связанных с несвоевременным завершением работ, безответственным отношением подрядчиков", - сказал он.

Глава кабмина особо отметил, что на строительство объектов в Баткенской области было выделено 1,4 млрд сомов, а на строительство дорого - 1,7 млрд сомов. На развитие региона выделяется 500 млн сомов в год.

"В целом Баткенской области было выделено 3 млрд 726 млн 900 тыс. сомов с момента прихода Садыра Нургожоевича на высокий пост. Всего построено 634 новых объектов, в том числе 55 школ", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что за два года было заасфальтировано 1386 км дорог. Приобретено 298 единиц дорожно-строительной техники. До 2026 года планируется закупить около 700 единиц спецтехники.

"Проводится обновление аэропортов. В 2024 году мы купим 4 самолета. Проложено 20 км железных дорог", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/433690
Теги:
Акылбек Жапаров, бюджет, Кыргызстан
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