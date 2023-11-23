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Таможенная служба КР впервые преодолела отметку в 100 млрд сомов

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Таможенная служба Кыргызстана впервые преодолела отметку в 100 миллиардов сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В 2023 году Таможня обеспечила исполнение плана по таможенным платежам на 117,4 миллиарда сомов, что больше на 22,7 миллиарда от утвержденного показателя. На 2024 год Налоговой службе планируется поставить план в 230 миллиардов сомов, что на 49 миллиардов сомов больше пересмотренного плана на 2023 год. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ходе заседания Жогорку Кенеша в рамках рассмотрения отчета по исполнению республиканского бюджета за 2022 год, внесения изменений в бюджет за 2023 год.

Он также добавил, что фискальная политика добилась реального прогресса в цифровизации, в частности в сфере налогового обслуживания внедрены и используются ЕСФ, ККМ, ЭТТН и др.

"Инструменты, оказывающие влияние на значительное сокращение размеров теневой экономики и значительное увеличение поступлений в бюджет страны, начали давать результаты. В сфере таможенного обслуживания: активизируется система информационного взаимодействия для достижения весового и стоимостного выравнивания с приграничными странами. На контрольно-пропускных пунктах работают умные камеры, радиационный рентген, весовой контроль и устанавливаются навигационные пломбы для отслеживания товаров и транспортных средств", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/433691
Теги:
Акылбек Жапаров, бюджет, Кыргызстан, таможня
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