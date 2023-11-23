Акылбек Жапаров: Кыргызстан стал сильнее как материально, так и технически

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил на заседании Жогорку Кенеша, что "Кыргызстан стал сильнее как материально, так и технически". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"На развитие сельского хозяйства выделено 2431 единиц техники по лизингу. Приобретено 335 машин скорой помощи и санитарных автомобилей. Министерством энергетики закуплено 261 единиц техники, в том числе для электростанций - 124, для госпредприятия "Кыргыз комур"" - 73. Минтранс "получил" 298 единиц техники, "Кыргызтемиржолу" получил 100 полувагонов. МВД передано 274 единиц автомобильной техники, МЧС – 702 единицы, в том числе 400 пожарных машин и 3 вертолета. В Бишкек прибыло 644 автобуса, в Джалал-Абадскую область – 50 автобусов, для Таласской области приобретено 85 единиц техники. За 3 года Нарынской области выделено 125 машин. По республике, все акимы полностью обеспечены автотранспортом, сельские управы - обеспечены на 90%", - сказал Акылбек Жапаров.

Было отмечено, что приобретённая техника обеспечит эффективность работы государственных и муниципальных органов. Так, к примеру в столице ранее пожарные машины были обеспечены 2 тоннами воды, а теперь возможность новых пожарных машин составляет 6-8 тонн воды, кроме этого они могут добраться до места вызова за 5 минут, а машины скорой помощи могут доехать до места вызова за 15-20 минут, тогда как ранее это занимало около 40 минут.