В Бишкеке посажено 171 тысяча луковиц тюльпанов

На столичных клумбах началась посадка луковиц тюльпанов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, всего в этом году на столичных клумбах столицы появилось 171 тысяч луковиц тюльпанов.

Весной горожане смогут насладиться красотой тюльпанов на Аллее молодежи, в Дубовом парке, на улице Пушкина у памятника Курмаржан Датки, в сквере Театральном, у Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, в сквере "Сказка" на пересечении улиц Абдрахманова/Токтогула и других.

Прошлой весной в столице распустилось 160 тысяч тюльпанов.

Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах.