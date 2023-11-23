Погода
$ 88.90 - 89.50
€ 96.20 - 97.20

В Бишкеке посажено 171 тысяча луковиц тюльпанов

166  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На столичных клумбах началась посадка луковиц тюльпанов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, всего в этом году на столичных клумбах столицы появилось 171 тысяч луковиц тюльпанов.

Весной горожане смогут насладиться красотой тюльпанов на Аллее молодежи, в Дубовом парке, на улице Пушкина у памятника Курмаржан Датки, в сквере Театральном, у Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, в сквере "Сказка" на пересечении улиц Абдрахманова/Токтогула и других.

Прошлой весной в столице распустилось 160 тысяч тюльпанов.

Как только тюльпаны отцветут, луковицы будут бережно выкопаны, высушены и следующей осенью снова посажены на клумбах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433693
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  