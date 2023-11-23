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Камчыбек Ташиев: Трех сотрудников снял с должности за дискредитацию ГКНБ

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Я прошу сотрудников ГКНБ не брать ни одного сома и ни одной пуговицы из изымаемого имущества от борьбы с коррупцией, ОПГ, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 23 ноября на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что увольняет тех, кто не справляется с поставленными задачами.

"Открыто хочу сказать, буквально вчера трех сотрудников убрал по дискредитации. Один из них взял 28 тыс. долларов взятки, другой помог третьему заполучить кому-то 82 тыс. долларов инвестора. Одного снял с должности. Курирующим заместителю председателя, начальнику Главного управления, начальнику управления объявил выговоры. Если в следующий раз кто-то будет заниматься тем же, то все будут уволены с работы", - сообщил он.

По его словам, он очень строго относится к каждому сотруднику, поэтому никто не должен отходить от закона. "Наша работа, жизнь, действия направлены только на благо страны. Наши сотрудники хорошо это понимают. Зарплату нам хорошо повысили в прошлом году. Мы просим Кабмин предусмотреть повышение зарплаты и в предстоящем году. В год на зарплату сотрудников приблизительно предусмотрено 400 млн сомов, а мы 100 млрд сомов приносим в бюджет", - сказал Ташиев.

Источник: akipress


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URL: https://www.vb.kg/433694
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, ОПГ, Кыргызстан
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