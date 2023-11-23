Ташиев: В бизнес-центре "Ай-Пери" члены ОПГ сидели в доле

Все средства, выявленные ГКНБ в ходе борьбы с коррупцией и ОПГ, будут до копейки переданы в государственный бюджет. Мы не распоряжаемся ни сомом из этих средств. Об этом на заседании ЖК заявил председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев.

По его словам, на сегодняшний день в рамках проводимых работ ГКНБ по борьбе с ОПГ и коррупцией на баланс государство уже поступило более 200 млн долларов США в виде денежных средств и имущества.

"По некоторым объектам уже начаты работы по реализации. Например, сейчас мы продаем "Курменты Цемент", который был в руках ОПГ. Появился инвестор, который готов вложить 5-6 млн долларов в этот завод. В бизнес-центре "Ай-Пери" члены ОПГ сидели в доле. Сейчас он передан государству, и оценивается в 20-25 млн долларов. Мы все вернем государству. По итогу в страну будет возвращено имущество примерно на 1,2 млрд долларов США", - сказал он.

Ташиев также добавил, что члены ОПГ сдают добровольно свои активы и средства на суммы порядка 10-15 млн долларов США.