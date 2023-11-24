В Казахстане руководству экибастузской ТЭЦ вынесли приговор

В Экибастузе огласили приговор по делу об аварии на ТЭЦ. На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Павел Мельничук, бывший руководитель подразделения ТОО "ЭТЭЦ" Виктор Вебер и экс-директор ТОО "Экибастузские тепловые сети" Евгений Горват, передает [urlhttps://arbatmedia.kz/]СМИ[/url].

Всех их обвинили по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям".

Суд рассмотрел дело и назначил наказание всем подсудимым в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Вина осужденных подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания. Осужденные лица, выполнявшие управленческие функции вышеназванных коммерческих организаций Экибастуза не приняли должных мер по обеспечению полноты подготовительных работ к отопительному периоду в 2022-2023 году, - сообщил судья.