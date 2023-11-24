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Концерты "Машины времени" в странах ЦА под угрозой срыва

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Солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича не хотят видеть в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстана, сообщает ВЭС24.

Тур "Машины времени" по бывшим союзным республикам, который должен состояться в конце ноября, оказался под угрозой срыва. Как объясняет издание "Всё дело в безграничной любви Макаревича" к своей новой "родине" - Израилю".

"Обещания финансировать ЦАХАЛ оказались не по душе мусульманскому миру", - пишет Telegram-канал SHOT. Так, казахский режиссёр Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу не место в Казахстане, поскольку он поддерживает убийства мусульман.

Интерес жителей Кыргызстана к концертам "Машины времени" также крайне невелик. Несмотря на относительно небольшой ценник билетов (от 2,6 тысячи рублей), залы в Бишкеке и Ташкенте пока не заполнены даже на треть.


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URL: https://www.vb.kg/433706
Теги:
Израиль, Россия, артисты эстрады
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