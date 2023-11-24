Концерты "Машины времени" в странах ЦА под угрозой срыва

Солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича не хотят видеть в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстана, сообщает ВЭС24.

Тур "Машины времени" по бывшим союзным республикам, который должен состояться в конце ноября, оказался под угрозой срыва. Как объясняет издание "Всё дело в безграничной любви Макаревича" к своей новой "родине" - Израилю".

"Обещания финансировать ЦАХАЛ оказались не по душе мусульманскому миру", - пишет Telegram-канал SHOT. Так, казахский режиссёр Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу не место в Казахстане, поскольку он поддерживает убийства мусульман.

Интерес жителей Кыргызстана к концертам "Машины времени" также крайне невелик. Несмотря на относительно небольшой ценник билетов (от 2,6 тысячи рублей), залы в Бишкеке и Ташкенте пока не заполнены даже на треть.