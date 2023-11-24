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В Оше обсудили реализацию социальных проектов, проводимых при поддержке РФ

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В Оше состоялась встреча первого заместителя мэра города Ош Марса Исаева с генеральным консулом РФ в Оше Андреем Бибишевым. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили ряд социальных проектов, реализация которых проводится на территории города Ош при поддержке Российской Федерации.

В частности состоялось обсуждение организационных вопросов и подготовке соответствующей документации по строительству современного учебно-образовательного комплекса в городе Ош от имени Российской Федерации.

Кроме того, сторонами был затронут вопрос реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром" в городе Ош, по которому в настоящее время также ведется подготовка соответствующей документации.

В свою очередь А. Бибишев рассказал о ряде новых проектов, по которым в настоящее время ведется работа с целью оказания помощи и поддержке, в том числе проведения ремонта и закупки мебели для отделения онкологии детской больницы, реконструкции школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей города Ош, реконструкции исторически значимого объекта – храма Архангела Михаила в городе Ош.

Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество.


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URL: https://www.vb.kg/433711
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