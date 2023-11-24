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Рейд "Опасный груз":Водителям выписали штрафы на общую сумму 36 тысяч сомов

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На территории Кыргызстана походит рейд "Опасный груз" с целью контроля за транспортными средствами, перевозящими горючее, взрывчатые вещества, газ и другие опасные грузы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, за первые два часа проведения рейда водителям, нарушившим правила перевозки, были выписаны штрафы, общая сумма которых составила 36 тысяч сомов.

Рейдовые мероприятия будут активно вестись в период с 22 ноября по 2 декабря. В ходе проверок подвергаются грузовики и большегрузы с целью обеспечения безопасности на дорогах. Водителям также предоставляется разъяснительная работа по соблюдению норм и правил дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/433713
Теги:
рейд, штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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