Рейд "Опасный груз":Водителям выписали штрафы на общую сумму 36 тысяч сомов

На территории Кыргызстана походит рейд "Опасный груз" с целью контроля за транспортными средствами, перевозящими горючее, взрывчатые вещества, газ и другие опасные грузы. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, за первые два часа проведения рейда водителям, нарушившим правила перевозки, были выписаны штрафы, общая сумма которых составила 36 тысяч сомов.

Рейдовые мероприятия будут активно вестись в период с 22 ноября по 2 декабря. В ходе проверок подвергаются грузовики и большегрузы с целью обеспечения безопасности на дорогах. Водителям также предоставляется разъяснительная работа по соблюдению норм и правил дорожного движения.