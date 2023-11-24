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В Бишкеке завершается строительство тротуара на улице Айни

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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" завершают строительство тротуара на улице Айни. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проведены работы по устройству тротуара вместе с проезжей частью от улицы Абая до улицы Панфилова.

На сегодняшний день завершены работы по обустройству пешеходной дорожки, установлена ирригационная система, на проезжей части уложен 1 слой асфальтобетонной смеси.

Отметим, работы по укладке второго слоя будут завершены при благоприятных условиях погоды.


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URL: https://www.vb.kg/433714
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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