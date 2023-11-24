В Бишкеке завершается строительство тротуара на улице Айни

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" завершают строительство тротуара на улице Айни. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, проведены работы по устройству тротуара вместе с проезжей частью от улицы Абая до улицы Панфилова.

На сегодняшний день завершены работы по обустройству пешеходной дорожки, установлена ирригационная система, на проезжей части уложен 1 слой асфальтобетонной смеси.

Отметим, работы по укладке второго слоя будут завершены при благоприятных условиях погоды.