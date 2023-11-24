Даана создает волшебные миры, но мечтает стать самой обычной!

Каждый день сознательной жизни Даана мечтает стать как все. Она готова вытерпеть любую острую боль, если она избавит ее от хронической – в спине и голове. Сейчас появилась возможность выпрямить судьбу девочки, выпрямив ее спину. Теперь вопрос в том – сколько людей захотят помочь Дааночке стать обыкновенной девочкой.

Даана родилась с костной патологией – врожденным кифосколиозом. Врачи сразу заметили, что одно плечико у новорожденной выше другого, а лопатка – торчит. Неонатологи предупредили – операция неизбежна, но делать ее нужно… лет через пятнадцать!

Врачи местной поликлиники "прописали" постоянное ношение жесткого корсета. В его тисках крошечная Даана кричала от боли не переставая. Родители не выдержали и прекратили эту пытку. Оказалось, правильно сделали! Как потом объяснил профессиональный хирург, невозможно выпрямить спину корсетом, если позвонки недоразвитые, у некоторых отсутствует боковая часть. Более того, постоянное сдавливание грудной клетки не дает ребенку нормально дышать, развивается кислородное голодание всех органов.

- Позже Даане назначили реабилитацию в поликлинике по месту жительства. Врач объяснил, что будет растягивать позвоночник, привязав груз у рукам и ногам дочки. На вытяжке ей нужно будет лежать несколько часов подряд в течение всего курса! Мы понимали, что отсутствующие части позвоночника от этого не "отрастут", поэтому от экзекуции отказались. Нашли специалиста в частной клинике, он объяснил, что наша задача – довести Даану до операции в максимально сохранном состоянии. Для этого нужно исключить тяжелую физическую нагрузку на спину, заниматься ЛФК и следить за эмоциональным фоном ребенка, - отец Дааны сидит рядом с ней​и тщательно подбирает слова, чтобы не сказать при дочке лишнего. Она же делает вид, что совсем не нервничает, но постоянно поправляет челку дрожащими руками.

- В начальной школе все было нормально, дети не замечали, что со мной что-то не так. Но когда стала расти, спина сильно искривилась, да и походка изменилась – стала припадать на ногу. Не скажу, что прям меня кто-то дразнил в классе, но и друзей у меня там тоже нет. В школу я хожу, потому, что надо. А настоящая жизнь у меня в Интернете. Там я – такая, как миллионы других пользователей. Наверное, я и работать буду там. Дизайнером виртуального пространства, - Даана достает телефон и показывает свои рисунки. Вернее, волшебные миры, которые создает в графическом редакторе.

Рваное каре, зеленые глаза, тонкие руки обнимают острые колени… Девочка-аниме чуть выше цветка примостилась между двух грибов и доверчиво вглядывается в лес. Это – аватар Дааны Матраимовой, такой она живет в Интернете. Там ей проще и счастливее, чем в реальности, где каждый шаг - через "не могу".

Сдавленные нервные корешки, измененное кровообращение, давление на внутренние органы провоцируют боль во всем теле, но особенно болит спина и голова.

- У меня под лопаткой словно огненный комок, я уже привыкла к нему, ведь обезболивающие невозможно пить горстями. Но с каждым нем боль все нетерпимее. Поэтому мама с папой повели меня к турецкому профессору, который приезжал недавно в Бишкек. Он назначил дополнительные исследования и анализы. Оказалось, операцию нужно делать срочно – любое неловкое движение или воспаление может вызвать отмирание нервного корешка и тогда меня парализует. На операцию нужно двадцать тысяч долларов, но у нас нет таких денег, поэтому вынуждены были обратиться за помощью у людям. Понимаю, что я не их ребенок, но вод ведь как вышло – без их помощи операцию мне не сделают никогда, - Даана доверчиво смотрит в глаза, совсем, как девочка с ее аватарки.

Сейчас – самое подходящее время для того, чтобы помочь Даане Матраимовой перебраться из виртуального мира в реальный. И дать ей возможность жить в нем без боли и страха паралича. Стать такой же, как все! Это так много! И для этого нужно так мало – только посильное пожертвование от всех, кто прочитает эти строчки.

Перечислить деньги на операцию Даане просто: