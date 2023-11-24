Погода
$ 88.80 - 89.35
€ 96.20 - 97.20

Даана создает волшебные миры, но мечтает стать самой обычной!

182  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Каждый день сознательной жизни Даана мечтает стать как все. Она готова вытерпеть любую острую боль, если она избавит ее от хронической – в спине и голове. Сейчас появилась возможность выпрямить судьбу девочки, выпрямив ее спину. Теперь вопрос в том – сколько людей захотят помочь Дааночке стать обыкновенной девочкой.

Даана родилась с костной патологией – врожденным кифосколиозом. Врачи сразу заметили, что одно плечико у новорожденной выше другого, а лопатка – торчит. Неонатологи предупредили – операция неизбежна, но делать ее нужно… лет через пятнадцать!

Врачи местной поликлиники "прописали" постоянное ношение жесткого корсета. В его тисках крошечная Даана кричала от боли не переставая. Родители не выдержали и прекратили эту пытку. Оказалось, правильно сделали! Как потом объяснил профессиональный хирург, невозможно выпрямить спину корсетом, если позвонки недоразвитые, у некоторых отсутствует боковая часть. Более того, постоянное сдавливание грудной клетки не дает ребенку нормально дышать, развивается кислородное голодание всех органов.

- Позже Даане назначили реабилитацию в поликлинике по месту жительства. Врач объяснил, что будет растягивать позвоночник, привязав груз у рукам и ногам дочки. На вытяжке ей нужно будет лежать несколько часов подряд в течение всего курса! Мы понимали, что отсутствующие части позвоночника от этого не "отрастут", поэтому от экзекуции отказались. Нашли специалиста в частной клинике, он объяснил, что наша задача – довести Даану до операции в максимально сохранном состоянии. Для этого нужно исключить тяжелую физическую нагрузку на спину, заниматься ЛФК и следить за эмоциональным фоном ребенка, - отец Дааны сидит рядом с ней​и тщательно подбирает слова, чтобы не сказать при дочке лишнего. Она же делает вид, что совсем не нервничает, но постоянно поправляет челку дрожащими руками.

- В начальной школе все было нормально, дети не замечали, что со мной что-то не так. Но когда стала расти, спина сильно искривилась, да и походка изменилась – стала припадать на ногу. Не скажу, что прям меня кто-то дразнил в классе, но и друзей у меня там тоже нет. В школу я хожу, потому, что надо. А настоящая жизнь у меня в Интернете. Там я – такая, как миллионы других пользователей. Наверное, я и работать буду там. Дизайнером виртуального пространства, - Даана достает телефон и показывает свои рисунки. Вернее, волшебные миры, которые создает в графическом редакторе.

Рваное каре, зеленые глаза, тонкие руки обнимают острые колени… Девочка-аниме чуть выше цветка примостилась между двух грибов и доверчиво вглядывается в лес. Это – аватар Дааны Матраимовой, такой она живет в Интернете. Там ей проще и счастливее, чем в реальности, где каждый шаг - через "не могу".

Сдавленные нервные корешки, измененное кровообращение, давление на внутренние органы провоцируют боль во всем теле, но особенно болит спина и голова.

- У меня под лопаткой словно огненный комок, я уже привыкла к нему, ведь обезболивающие невозможно пить горстями. Но с каждым нем боль все нетерпимее. Поэтому мама с папой повели меня к турецкому профессору, который приезжал недавно в Бишкек. Он назначил дополнительные исследования и анализы. Оказалось, операцию нужно делать срочно – любое неловкое движение или воспаление может вызвать отмирание нервного корешка и тогда меня парализует. На операцию нужно двадцать тысяч долларов, но у нас нет таких денег, поэтому вынуждены были обратиться за помощью у людям. Понимаю, что я не их ребенок, но вод ведь как вышло – без их помощи операцию мне не сделают никогда, - Даана доверчиво смотрит в глаза, совсем, как девочка с ее аватарки.

Сейчас – самое подходящее время для того, чтобы помочь Даане Матраимовой перебраться из виртуального мира в реальный. И дать ей возможность жить в нем без боли и страха паралича. Стать такой же, как все! Это так много! И для этого нужно так мало – только посильное пожертвование от всех, кто прочитает эти строчки.

Перечислить деньги на операцию Даане просто:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433723
Теги:
операция, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  