Погода
$ 88.80 - 89.35
€ 96.20 - 97.20

Международка Жапарова - это успех. Всё остальное - в работе

188  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Никому из прежних президентов Кыргызстана, предшественников Садыра Жапарова, не удалось так стремительно ворваться на мировую арену и за такое короткое время восстановить и укрепить международный суверенитет республики.

Только что мир облетели кадры фото- и видеосъемки из Минска, где завершился саммит ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин тепло, как доброго друга, обнимают Садыра Жапарова, провожая его в аэропорт. Это не официально-формальное протокольное прощание. И не надо быть большим специалистом в области политологии, чтобы заметить: Жапаров – свой среди своих. Полноправный член сообщества президентов мощнейших держав.

С Эмомали Рахмоном до объятий дело не дошло. Прощаясь с ним, Садыр Жапаров ограничился рукопожатием. В очередной раз показав себя зрелым политиком, знающим цену себе и своей стране, и талантливым дипломатом, умеющим достойно, но с обхождением острых углов, представить Кыргызстан и заставить относиться к нему как минимум уважительно.

На саммите глава кыргызского государства принял активное участие в обсуждении ситуации на Ближнем Востоке и призвал стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению, по скорейшему прекращению боевых действий и незамедлительному началу переговорного процесса.

Буквально за пару дней до саммита Жапаров посетил Японию, откуда привез важнейшее для Кыргызстана известие: Страна восходящего солнца выделяет нашей стране грант в размере 1,087 млрд йен (около 650 млн сомов) на оборудование по обслуживанию ирригационной системы. Учитывая аховую ситуацию с водой в Центральной Азии – дар более чем щедрый.

А сразу после минского саммита Садыра Жапарова ждали в Азербайджане. В Баку начался саммит глав государств Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии. Лидеры центральноазиатских стран обсуждают актуальные вопросы экономического сотрудничества и намерены подписать ряд документов, направленных на укрепление экономик стран региона.

Работы в мировом, международном масштабе у президента хватает. Он на недосягаемую прежде высоту поднял авторитет Кыргызстана, укрепил его международный суверенитет и заставил сильных политиков, представителей сильных государств, считаться с маленьким Кыргызстаном, который кое-кто из них недавно едва ли мог найти на карте.

Как обстоят дела внутри Кыргызстана? Все идет по плану. Набирает обороты борьба с коррупцией и криминалом, продвигается строительство интересных объектов, реформируются образование, здравоохранение и социальный сектор. Добиться успехов везде и сразу – это из области фантастики. Жапаров все-таки не идеалист-мечтатель, оторванный от реальности. Он отлично видит все слабые места, все недочеты и недоработки. Принимает меры к выравниванию ситуации…

Еще лучше было бы, если бы приближенные к президенту не подставляли его и не заставляли выглядеть эдаким посторонним наблюдателем, который не в курсе, что происходит в стране.

На заседании Жогорку Кенеша, где обсуждался республиканский бюджет, глава кабмина Акылбек Жапаров произнес очень красивую, но совершенно неуместную и несвоевременную речь. О том, что в Кыргызстане "демонтирована" политическая коррупция. Явно погорячился Акылбек Усенбекович, выдал желаемое за действительное.

Генерал Камчыбек Ташиев в самом деле много времени и сил отдает борьбе с этой самой политической коррупцией. В отличие от некоторых, не занимается разглагольствованием, не философствует, не декларирует полную и безоговорочную победу. И осознает, что до победы еще далеко. Еще демонтировать и демонтировать. Зря Акылбек Усенбекович так возгордился. Рановато.

Его заместитель Эдиль Байсалов тоже поспешил и людей насмешил. Одним махом ликвидировал бедность и нищету… Правда, только на словах. "Кыргызстан – это не нищая страна, обреченная прозябать, а вполне комфортная, - поделился он своим видением происходящего в государстве. – И хотя многие граждане испытывают трудности, они также испытывают оптимизм".

После такого зажигательного выступления граждане не оптимизм испытают, а такую личную неприязнь к заместителю главы кабмина, что кушать не смогут. Тем более что кушать пока особо и нечего: по данным Нацстаткома, каждый третий кыргызстанец живет за чертой бедности. Как, интересно, оптимист Эдиль Джолдубаевич Байсалов объяснит народу огромное количество трудовых мигрантов, вынужденных работать за пределами родной страны, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи?..

А главное – наши высокопоставленные горе-оптимисты не задумываются, что таким очковтирательством бросают длинную тень на президента и на правительство, от имени которого как бы выступают. Нивелируя действительные, реальные, а не мнимые успехи и достижения.

Лучшее, что высокопоставленные, желающие поддержать президента и народ, могут сделать, - это прекратить заниматься приписками и балаболить. Успех Садыра Жапарова на дипломатическом поприще виден невооруженным глазом, и никто его у нас не отнимет. А над внутренними проблемами надо усердно работать. От того, что на них закроют глаза, проблемы и беды сами собой не исчезнут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433724
Теги:
Акылбек Жапаров, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эдиль Байсалов, Александр Лукашенко, саммит, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  