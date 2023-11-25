Посол Ду Дэвэнь: Важным инструментом общения между народами является язык

"Важным инструментом общения между народами является язык. Очарование культуры страны и притягательная сила народа главным образом выражаются и передаются посредством языка. Поэтому так важна роль институтов Конфуция в мире. Институт Конфуция при Бишкекском государственном университете передает знание языка, китайскую культуру молодым кыргызстанцам, причем на высочайшем профессиональном уровне", - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане, госпожа Ду Дэвэнь на торжестве по случаю 15-летия Института Конфуция при БГУ.

По ее словам, Китай и Кыргызстан веками живут в дружбе. Для обеих стран и сегодня очень важно взаимодействие во всех сферах. Мы - стратегические партнеры в современном мире.

"И если наши молодые люди, которые хорошо знают язык, которые понимают друг друга, много знают друг о друге, желают сотрудничать друг с другом, то в будущем перед нашими странами открываются хорошие перспективы. Вот поэтому Институт Конфуция, с одной стороны, это - образовательный, научный и культурный центр, а с другой, - миротворческий, который укрепляет дружбу между нашими странами. Тысячи специалистов, работающих сегодня в разных сферах в Кыргызстане, вышли из институтов Конфуция, открытых в вашей стране, в том числе при БГУ и теперь играют важную роль в сотрудничестве между нашими странами, в продвижении инициативы "Один пояс – один путь", - отметила госпожа Ду Дэвэнь в интервью vb.kg.

"Создание институтов Конфуция - это глобальный проект, потому что сеть институтов охватывает 146 мира и сегодня в них открыты более 500 институтов Конфуция и около двух тысяч классов Конфуция. Я могу с гордостью отметить, что Институт Конфуция при нашем университете появился первым в Кыргызстане, - сказал председатель правления Института Конфуция, ректор БГУ имени Карасаева Абдылда Мусаев. – Я горжусь тем, что лично стоял у истоков открытия этого института. В 2006 году в Пекине, в штабе Института Конфуция, мы приняли решение об открытии института при нашем университете".

По словам ректора БГУ Абдылды Мусаева, миссия института – это популяризация и распространение китайского языка, дать возможность народам больше и лучше узнать друг друга, узнать китайский народ и его культуру.

"С этой миссией наш институт справляется. За 15 лет курсы изучения китайского языка прошли десятки тысяч наших молодых людей. Около 20 тысяч сдали международный тест на знание китайского языка HSK. А это очень важный фактор для продолжения обучения в Китае. Более десяти тысяч наших молодых людей поступили в ведущие вузы Китая, - сказал vb.kg профессор Мусаев. - За плодотворную и качественную работу Институт Конфуция при БГУ на глобальном Форуме институтов Конфуция мира был дважды признан одним из лучших в мире (в 2016 и в 2023 годах)".

Сегодня в Институте Конфуция при БГУ, как отметил ректор БГУ, обучается более 500 студентов, изучающих китайский язык. В рамках сотрудничества с вузами и школами КР Институтом Конфуция было учреждено 9 классов Конфуция, 9 центров Конфуция и 2 центра изучения китайского языка. Для эффективного изучения китайского языка в БГУ создан совместный международный бренд-проект "Китайский павильон". Это - суперсовременная библиотека, оснащенная по последнему слову библиотечных технологий, имеющая более тысячи книг и аудиовизуальных продуктов, представляющих китайскую экономику, политику, культуру, общество, экологию, науку и технику.

На дне рождения Института Конфуция госпоже Ду Дэвэнь по единогласному решению ученого совета университета было присвоено звание "Почетный профессор БГУ имени Карасаева" с вручение диплома и соответствующей званию профессорской мантии. В ответ госпожа посол заверила, что посольство КНР в Кыргызстане всегда поддерживало и в дальнейшем будет помогать институту в его благородной миссии.

Популярность институтов Конфуция в мире растет, поскольку, как известно, за рубежом изучают прежде всего язык той страны, чья экономика достигла выдающихся успехов. И именно экономические и технологические достижения Китая увеличивают интерес к китайскому языку и культуре. Сейчас вообще наблюдается общепланетарная популярность изучения китайского языка, в том числе в Кыргызстане.

В честь дня рождения института состоялся большой праздничный концерт. Поздравить "юбиляра" пришли первый заместитель министра образования и науки КР Бекжан Супаналиев, ректор Дипломатической академии МИД Акылбек Кылычев, ученые и профессора столичных вузов, общественные деятели, студенты, преподаватели, директора школ города. Гостей было так много, что в большом конференц-зале БГУ трудно было найти свободное местечко.

Открытие обновленного Центра китайского языка и культуры КРСУ, прошедшее накануне, празднование дня рождения Института Конфуция при БГУ, успешная деятельность других институтов и школ Конфуция в стране – все это свидетельствует о том, что кыргызстанцев, стремящихся изучать китайский язык и культуру, становится все больше.