Входную группу кафе "Омар Хайям" демонтировали

В рамках правил благоустройства столицы состоялась инспекция по территории Первомайского района. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, заместитель главы района Чынгыз Байсов осмотрел улицы Логвиненко, Панфилова и Л.Толстого.

На Панфилова и Л.Толстого службы оставили брусчатку и стройотходы после подготовки основания под укладку асфальта.

По итогам обхода службам поручено в кратчайшие сроки устранить эти недостатки.

Помимо этого, в этот же день демонтировали входную группу кафе "Омар Хайям" по ул.Медерова 153, где ведётся строительство тротуара, там же неподалёку на ул. Медерова 153/1 убрали объект облегченного типа (ООТ).