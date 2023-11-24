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В Баткенской области помощник полпреда пойман при получении крупной взятки

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- Бермет Таалайбекова
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Помощник полномочного представителя президента в Баткенской области пойман при получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, после получения 200 тысяч долларов от генерального директора угледобывающей компании "А.Б.А." с поличным задержан советник ППП КР в Баткенской области "М.Т.А.".

В рамках следствия установлено, что "М.Т.А." вступив в преступный сговор с гражданами КР "А.П.Н." и "А.А.Н." в целях извлечения материальной выгоды инициировали заявление на имя председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева о принятии мер в отношении генерального директора угледобывающей компании "А.Б.А." о якобы рейдерского захвата и подделки документов для получения лицензии на добычу угля.

Как стало известно, "М.Т.А." в сговоре с "А.П.Н." и "А.А.Н.", пользуясь своим положением, под угрозой всяческого препятствования деятельности субъекта предпринимательства вымогал указанную сумму денежных средств у директора угледобывающей компании А.Б.А.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия для установления обстоятельств дела и всех причастных лиц.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о совершении преступления и необоснованное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.


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URL: https://www.vb.kg/433730
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, взятка
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