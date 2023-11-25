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Безопасность на дорогах: Школьники получили светоотражающие элементы

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ГУОБДД совместно с сотрудниками УОБДД по ГУВД Чуйской области провели день открытых дверей и ознакомили школьников с новым зданием УОБДД по ГУВД Чуйской области, где школьникам показали служебные автомашины, специальные средства используемые в работе и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в завершении мероприятия детям раздали светоотражающие элементы, которые светятся ночью на расстоянии 100 метров, тем самым данные элементы видны водителям ночью и они помогают им в предотвращении дорожно-транспортных происшествий.


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URL: https://www.vb.kg/433731
Теги:
дороги, школа, безопасность, ГУОБДД
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