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Посол КР в Республике Беларусь встретился с первым заместителем генсека CНГ

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- Назгуль Абдыразакова
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Посол Кыргызстана в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель КР при уставных органах СНГ Эрбол Султанбаев встретился с первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, состоялся также предметный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств.

Стороны обсудили реализацию приоритетов кыргызского председательства в Содружестве, вопросы взаимодействия Кыргызской Республики с исполнительным комитетом СНГ и участия Кыргызстана в интеграционных процессах в формате Содружества.

В частности, обсуждена повестка дня очередного заседания постоянных полномочных представителей при уставных органах Содружества Независимых Государств, которая состоится 30 ноября под председательством постпреда Кыргызской Республики при СНГ Эрбола Султанбаева.


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URL: https://www.vb.kg/433732
Теги:
Беларусь, СНГ, Кыргызстан, посол, МИД
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