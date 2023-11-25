Дублин подвергся нападению с двух сторон

Власти Ирландии подсчитывают урон, нанесенный в ходе беспорядков в Дублине в ночь на пятницу. Они начались после того, как неизвестный напал с ножом на детей, находившихся неподалеку от школы. В полиции назвали вышедших на улицы погромщиков представителями "совершенно невменяемой группировки, руководствующейся ультраправой идеологией".

Поводом для беспорядков стали события у католической школы для девочек в центре Дублина. Человек, имя которого пока не называется, напал с ножом на прохожих. Ранения получили пятеро, в том числе трое детей. В критическом состоянии сейчас находится пятилетняя девочка. Очень серьезные ранения получила и 30-летняя женщина (по данным ирландских СМИ, это сотрудница школы).

Самого нападавшего скрутили прохожие. Как сообщило ирландское издание Journal, бразилец Кайю Бенисиу, работающий курьером, выбил у него нож из рук при помощи мотоциклетного шлема. "У меня у самого двое детей. Я сделал то, что каждый бы сделал на моем месте. Там были еще люди, но они не могли подойти (к нападавшему.- "Ъ"), так как он был вооружен. А я знал, что могу использовать свой шлем в качестве оружия,- рассказал Кайю Бенисиу и добавил: - Я даже не принимал никакого решения, это было чисто инстинктивно, и все это закончилось спустя несколько секунд. Он (нападавший.- "Ъ") упал на землю, я не видел, куда попал нож, и вмешались другие люди…"

Мотивы нападавшего не разглашаются - как и подробности его биографии. По разным данным, ему около 40–50 лет.

Источник:kommersant