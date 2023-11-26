Погода
$ 88.62 - 89.50
€ 96.60 - 97.60

В Чолпон-Ате открылся ЦОН нового формата

254  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях состоялось официальное открытие Центра обслуживания населения нового формата в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, по адресу ул. Советская, 120 "А". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в официальной церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития Нурия Кутнаева, первый заместитель полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев,

мэр города Чолпон-Ата Азамат Турдубеков, аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов, директор ГП "Инфоком" Асель Кененбаева, депутаты городского кенеша и другие представители местной власти.

Новый ЦОН расположен в специально построенном здании за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области, общая площадь составляет около 300 м2. В помещении предусмотрены условия для ЛОВЗ и матерей с маленькими детьми. Имеется парковка для авто на 25-30 мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433735
Теги:
ЦОН, Чолпон-Ата, Открытие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  