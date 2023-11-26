В Чолпон-Ате открылся ЦОН нового формата

На днях состоялось официальное открытие Центра обслуживания населения нового формата в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, по адресу ул. Советская, 120 "А". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в официальной церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития Нурия Кутнаева, первый заместитель полномочного представителя Президента КР в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев,

мэр города Чолпон-Ата Азамат Турдубеков, аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов, директор ГП "Инфоком" Асель Кененбаева, депутаты городского кенеша и другие представители местной власти.

Новый ЦОН расположен в специально построенном здании за счет средств Фонда развития Иссык-Кульской области, общая площадь составляет около 300 м2. В помещении предусмотрены условия для ЛОВЗ и матерей с маленькими детьми. Имеется парковка для авто на 25-30 мест.