От старых норм к новым решениям: Эволюция ВИЧ в Кыргызстане

Чынара Бакирова, начав свою карьеру в Ассоциации "АнтиСПИД" как рядовой бухгалтер, не предвидела, что её профессиональный путь приведёт к работе с ВИЧ-позитивными людьми. Несмотря на изначальные ожидания, она приняла вызов и решительно решила внести свой вклад в преодоление социальных проблем, связанных с ВИЧ.

Под её руководством Ассоциация "АнтиСПИД" сфокусировала свои усилия на разработке и реализации программ помощи тем, кто живёт с ВИЧ. Организация предоставляет медицинскую поддержку, информационные ресурсы, а также проводит образовательные мероприятия для повышения осведомлённости общества о ВИЧ-инфекции и методах ее предотвращения.

Чынара Бакирова, по ее словам, активно выступает за снижение стигмы вокруг ВИЧ-позитивных людей, содействует социальной интеграции, а также поддерживает их права. Как она рассказывает, ее работа направлена не только на оказание помощи тем, кто сталкивается с ВИЧ, но и на изменение общественного восприятия, содействуя созданию более поддерживающей и беспристрастной среды для всех затронутых этим вопросом.

Пионеры противостояния ВИЧ

С момента основания в 2003 году наша организация стояла у истоков создания ВИЧ-службы в Кыргызстане в конце 90-х годов. В это время был открыт республиканский центр "СПИД", и Министерство здравоохранения начало уделять прямое внимание этой проблеме. С фокусом на противодействие распространению ВИЧ-инфекции "АнтиСПИД" стала одной из первых организаций, которая предложила инновационные механизмы, включая те, которые многие годы не были внедрены государством. Несмотря на начальные трудности, с течением времени государство признало эффективность наших идей, основанных на международном опыте, и согласилось их принять, адаптируя их под обычаи и культуру страны", - рассказывает Чынара Бакирова.

От рисков к успеху

"Важным этапом в нашей работе стал 2012-2013 год, когда мы внедрили программу экспресс-тестирования на ВИЧ в пилотном режиме. История этого мероприятия началась в 2005 году, когда наша организация впервые включила в страновую заявку Кыргызстана закупку экспресс-тестов по слюне для распространения среди населения. Тем не менее на тот момент страна не была готова к реализации протокола из-за отсутствия официальных алгоритмов, приказов и протоколов относительно использования тестов. Также существовали опасения, что люди могут столкнуться с этическими и психологическими трудностями, включая риск суицида после получения результата теста".

Двухлетние переговоры привели к результату

"В 2010 году, несмотря на предыдущие трудности, нам удалось собрать всех за стол переговоров, и этому способствовала поддержка Всемирной организации здравоохранения. Длительные переговоры, продолжавшиеся около 2 лет, привели к тому, что в 2013 году мы совместно с Минздравом смогли адаптировать все необходимые протоколы и начать внедрение программы экспресс-тестирования на ВИЧ в пилотном режиме на базе НПО. Это был настоящий прорыв в борьбе с распространением ВИЧ в стране.

Как участие представителей уязвимых групп в нашей организации улучшает работу

Одной из уникальных особенностей нашей работы является фокус на тех, кто не идет в систему здравоохранения, даже если у них есть подозрения на ВИЧ. Наша организация специализируется на мотивации, сопровождении и перенаправлении людей, чтобы они получили необходимую медицинскую помощь, прошли диагностику и начали лечение. Мы разработали эффективные методы работы с этой уязвимой категорией населения.

Важным элементом нашего подхода является привлечение в штат сотрудников представителей уязвимых групп: наркоманы, бывшие заключенные и ЛГБТ-сообщества. Последние, кстати, подвергаются дискриминации и ведут скрытый образ жизни. Мы осознаем, что эти группы риска могут передавать заболевания другим, и наша цель - обеспечить им доступ к медицинской помощи.

Самотесты улучшают доступность тестирования на ВИЧ в Кыргызстане

Каждый наш сотрудник, получивший обучение и сертификат по экспресс-тестированию, может выезжать и проводить тестирование среди своего сообщества или для любого желающего. Кроме того, важным прорывом стало появление самотестов. В Бишкеке и Оше через интернет можно заказать тест на ВИЧ, который доставит курьер, позволяя человеку провести тестирование в домашних условиях. В случае выявления инфекции онлайн-консультант готов объяснить, куда обратиться для получения необходимой медицинской помощи.

Проливая свет на ВИЧ

В нашем офисе мы устраиваем дни, когда врачи принимают потенциальных пациентов, чтобы они могли открыто обсудить свои вопросы с медицинскими специалистами. Важно вести просветительскую работу по поводу ВИЧ, к примеру, что он не передается воздушно-капельным или бытовым путями, а только через половой контакт, от матери к ребенку и через кровь.

ВИЧ перестал рассматриваться как смертельное заболевание

Исторически ВИЧ рассматривался как "чума 20 века", но с течением времени обществу стало ясно, что это несмертельное заболевание, и люди могут полноценно жить с ним, не передавая его другим. Организации, такие как наша, активно работают над снижением стигмы в обществе, хотя факты дискриминации по-прежнему существуют.

Без стигмы в образовании

Важно отметить, что дети с ВИЧ в школах и детских садах часто подвергаются дискриминации. В ответ на это государство запустило программы снижения стигматизации, проводя образовательные мероприятия для повышения знаний в этой области. Существует проблема стигматизации со стороны родителей, медицинских работников и общества в целом. Одной из наших задач является обучение врачей созданию поддерживающей среды и сохранению конфиденциальности статуса пациента, чтобы предотвратить дискриминацию и обеспечить равные возможности лицам с ВИЧ.

Нужно рассматривать ВИЧ как хроническое состояние

Существует также явление самостигмы, где люди с ВИЧ избегают контактов с окружающими, опасаясь негодования. Это напоминает иные ситуации, например, когда человек, больной гриппом, старается избегать контакта с другими. На практике ВИЧ теперь рассматривается как хроническое заболевание и стоит рядом с такими состояниями, как гипертония и сахарный диабет.

Почему общество КР остается не готовым к полной открытости о ВИЧ-статусе

В Кыргызстане несколько человек с открытым ВИЧ-статусом стали публичными деятелями с целью снять табу вокруг этой темы. Но в целом общество еще не готово к этому из-за стереотипов, связанных с мнением, что ВИЧ можно получить только при беспорядочной жизни или употреблении наркотиков. Однако факты говорят о том, что ВИЧ может заразить любого человека, независимо от социального положения.

Почему важно вернуть уроки полового просвещения

Важной проблемой в стране, как и в других странах Центральной Азии, является отсутствие культуры использования презервативов. В советское время проводились уроки полового просвещения, но сейчас случаи игнорирования этой темы становятся все чаще. Отсутствие полового воспитания приводит к негативным последствиям, и мы наблюдаем увеличение случаев инфицирования. Важно продолжать работу по информированию и введению образовательных программ.

Сегодня важно изменить восприятие общества о ВИЧ, сделать понятным, что это не приговор, а просто состояние, с которым человек может жить полноценной жизнью, соблюдая соответствующие меры предосторожности.

Профилактика прежде чем лечение

В 2011 году я неоднократно поднимала вопрос о включении мигрантов в число уязвимых групп в отношении ВИЧ, но меня не услышали. Тогда все говорили, что ВИЧ передается тремя путями, и мигранты рассматривались как работницы коммерческого секса или наркопотребители. Сегодня во многих странах, включая Кыргызстан, мигранты признаны ключевой группой, наиболее уязвимой для распространения ВИЧ и туберкулеза. Мы боремся с последствиями, тушим пожар, вместо того чтобы предупреждать. Нужно было начинать профилактику на несколько лет раньше.

Борьба за стабильность

Два года назад мне позвонили из Минюста и направили женщину, подвергающуюся семейному насилию и страдающую от дискриминации из-за ВИЧ-статуса. Мы эвакуировали ее, обеспечили жильем, помогли восстановить документы и получить пособие на детей. Она смогла вернуться к нормальной жизни благодаря нашей поддержке. Однако она до сих пор не имеет собственного жилья. Мы даже обсуждали включение женщин, живущих с ВИЧ, в государственную ипотечную программу, чтобы они могли оплачивать ипотеку и жить более стабильно.

Одна таблетка, множество надежд

Последние достижения в лечении ВИЧ действительно впечатляют. Теперь люди принимают всего одну таблетку перед сном, практически, без побочных эффектов. Мы видим прогресс, и возможно, в будущем, будет разработано лекарство, способное полностью излечивать ВИЧ. Это поддерживает нас и дает надежду на более светлое будущее в борьбе с этим вирусом.