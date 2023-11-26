Из Сектора Газа эвакуированы двое граждан Кыргызской Республики

Из Сектора Газа через Египет по маршруту "Каир-Москва" были успешно эвакуированы двое граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, по прибытию в Москву эвакуационного рейса, организованного правительством Российской Федерации, граждан КР встретили сотрудники посольства КР в городе Москве и разместили их в гостинице.

Кыргызская сторона выражает благодарность российской стороне за оказанное содействие в успешной эвакуации граждан Кыргызской Республики из Сектора Газа.

Министерством иностранных дел КР и далее будет продолжена работа по эвакуации граждан Кыргызской Республики, намеренных покинуть территорию Сектора Газа.