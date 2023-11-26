Погода
$ 88.62 - 89.50
€ 96.60 - 97.60

Из Сектора Газа эвакуированы двое граждан Кыргызской Республики

143  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Сектора Газа через Египет по маршруту "Каир-Москва" были успешно эвакуированы двое граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, по прибытию в Москву эвакуационного рейса, организованного правительством Российской Федерации, граждан КР встретили сотрудники посольства КР в городе Москве и разместили их в гостинице.

Кыргызская сторона выражает благодарность российской стороне за оказанное содействие в успешной эвакуации граждан Кыргызской Республики из Сектора Газа.

Министерством иностранных дел КР и далее будет продолжена работа по эвакуации граждан Кыргызской Республики, намеренных покинуть территорию Сектора Газа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433737
Теги:
Израиль, Палестина, Россия, Кыргызстан, Помощь, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  