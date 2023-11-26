В Бишкеке закурсировал социальный автомобиль для помощи женщинам и детям

В столичном муниципалитете состоялась торжественная церемония вручения автомобилей для экстренной помощи женщинам и детям, в целях предотвращения семейного насилия или пострадавшим от нее. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, градоначальник Айбек Джунушалиев вручил ключи от новых машин начальникам управлений социального развития четырех районов.

Социальный автомобиль является единственной социальной службой на территории Кыргызстана. Его работа заключается в оказании экстренной помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения;

- в экстренном изъятии детей из опасной для их жизни обстановки и доставка их в центры;

- выезды по сопровождению детей на следственные мероприятия, судебные разбирательства, медицинское обследование, при переводе детей в интернатное учреждение;

- экстренные выезды при выявлении женщин и детей, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних во время рейдов;

- выезды при проведении городских и районных рейдовых мероприятий по выявлению детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

В салоне "Социального автомобиля" установлен столик для оформления документов, оказания психологической, юридической помощи, созданы условия для транспортировки женщин и детей, а также для сотрудников мобильной группы. Эта услуга будет предоставляться круглосуточно, без выходных.

25 ноября стартовала кампания "16-дневный активизм против гендерного насилия", призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Глобальная кампания ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Международного дня прав человека.

16-дневная кампания направлена на то, чтобы нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и активизировать коллективные усилия, направленные на прекращение всех форм дискриминации.

Отметим, мэрией города Бишкек осуществляется ежегодная поддержка кризисных неправительственных центров, оказывающих услуги женщинам и детям, пострадавших от семейного насилия и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также на постоянной основе проводится информационно-просветительская деятельность по вопросам охраны защиты детей от семейного насилия, проводится активная работа по оказанию социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.