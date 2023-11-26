Погода
$ 88.62 - 89.50
€ 96.60 - 97.60

В Бишкеке закурсировал социальный автомобиль для помощи женщинам и детям

267  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном муниципалитете состоялась торжественная церемония вручения автомобилей для экстренной помощи женщинам и детям, в целях предотвращения семейного насилия или пострадавшим от нее. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, градоначальник Айбек Джунушалиев вручил ключи от новых машин начальникам управлений социального развития четырех районов.

Социальный автомобиль является единственной социальной службой на территории Кыргызстана. Его работа заключается в оказании экстренной помощи детям, пострадавшим от насилия или жестокого обращения;

- в экстренном изъятии детей из опасной для их жизни обстановки и доставка их в центры;

- выезды по сопровождению детей на следственные мероприятия, судебные разбирательства, медицинское обследование, при переводе детей в интернатное учреждение;

- экстренные выезды при выявлении женщин и детей, занимающихся попрошайничеством, бродяжничеством, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних во время рейдов;

- выезды при проведении городских и районных рейдовых мероприятий по выявлению детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

В салоне "Социального автомобиля" установлен столик для оформления документов, оказания психологической, юридической помощи, созданы условия для транспортировки женщин и детей, а также для сотрудников мобильной группы. Эта услуга будет предоставляться круглосуточно, без выходных.

25 ноября стартовала кампания "16-дневный активизм против гендерного насилия", призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Глобальная кампания ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Международного дня прав человека.

16-дневная кампания направлена на то, чтобы нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и активизировать коллективные усилия, направленные на прекращение всех форм дискриминации.

Отметим, мэрией города Бишкек осуществляется ежегодная поддержка кризисных неправительственных центров, оказывающих услуги женщинам и детям, пострадавших от семейного насилия и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также на постоянной основе проводится информационно-просветительская деятельность по вопросам охраны защиты детей от семейного насилия, проводится активная работа по оказанию социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/433738
Теги:
дети, семейное насилие, Бишкек, Помощь, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  