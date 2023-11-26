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Борьба, единство, перемены: Как Кыргызстан противостоит насилию?

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- Назгуль Абдыразакова
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25 ноября в Кыргызстане началась глобальная кампания "16 дней активизма против гендерного насилия". Она стартует в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и завершится 10 декабря, в Международный день прав человека. Об этом сообщает пресс-служба структуры "ООН-женщины" в Кыргызской Республике.

По ее данным, цель кампании - объединение усилий всех заинтересованных сторон, включая государство, организации гражданского общества, международные организации, частный сектор, медиа и академическую среду, для принятия совместных действий и мер по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек.

В своей приветственной речи заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил изменения в обществе, подчеркнув, что насилие теперь воспринимается как преступление благодаря устойчивости и последовательности кампании. "16-дневная кампания против гендерного насилия будет оставаться нашим приоритетом в течение всего года, не ограничиваясь периодом кампании"-, добавил он.

Антье Граве, постоянный координатор системы ООН в Кыргызской Республике, подчеркнула серьезность проблемы насилия в отношении женщин, называя его "ужасным нарушением прав человека" и кризисом общественного здравоохранения. Она призвала к долгосрочным усилиям всех, включая правительство и общество.

Мэрилин Йосефсон, посол Европейского Союза в Кыргызской Республике, подчеркнула важность безопасности женщин и расширения их прав и возможностей. Она отметила вклад Европейского Союза, особенно через инициативу "Луч света" в поддержку Национальной стратегии гендерного равенства и помощь тысячам женщин и мужчин в получении защиты от гендерного насилия.

Мэрилин Йосефсон также подчеркнула принципы сотрудничества Европейского Союза и его приверженность продвижению гендерного равенства. Мероприятие завершила Гүлнара Баатырова, министр труда, социальной обеспечения и миграции Кыргызской Республики, призвав руководителей всех государственных органов внести свой вклад в проведение кампании и подчеркнув необходимость усилий всего общества для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек.


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URL: https://www.vb.kg/433740
Теги:
гендер, насилие, Европейский союз, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, кабмин, женщины
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