Дроздов: Российские соотечественники - искренние друзья стран проживания

Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов на Х региональной конференции российских соотечественников стран ближнего зарубежья отметил важность роли послов в разъяснении роли и месте организаций соотечественников. По его словам, в 21-м веке нам с вами довелось оказаться и в совершенно новой политической ситуации.

"Государственные системы многих стран вступили в процесс серьезной трансформации, а жесткая карантинная политика лишь подтолкнула эти процессы. Растет уровень недоверия и подозрительности, а кое-где он перерастает в настоящую "охоту на ведьм", борьбу с российским влиянием и тому подобное.

В этой связи стоит задуматься о том, как правильно заново выстроить нашу работу таким образом, чтобы она не вызывала вопросов или какого-то раздражения со стороны местных властей. И здесь как мне кажется была бы крайне важна поддержка наших дипломатов. Мне представляется что разъяснения относительно исключительно гуманитарного характера деятельности наших объединений, не будет лишним. Не будет лишним и подчеркивание того факта, что все мы, прожив столько лет за рубежом, являемся друзьями стран нашего проживания, а нашей основной целью является сохранение культурной идентичности, языка, обмен информацией в сфере образования, ведения бизнеса и тому подобное", - сказал Дроздов.

Он отметил, что после начала СВО российские соотечественники столкнулись с беспрецедентным давлением в самых разных сферах.

"Прекрасно, что в основе своей страны Ближнего Зарубежья не поддержали политику акций, но косвенно она все равно бьет по нашим соотечественникам, которые сталкиваются со сложностями в сфере свободы передвижения, с открытием и функционированием банковских счетов, но с другой стороны, все проживающие в странах Ближнего Зарубежья россияне, получили шанс стать настоящим мостом между нашими странами, применить накопленные знания о странах проживания, делиться своим опытом чтобы с тми кто только хотел бы выстраивать новые связи, реализовывать новые проекты в самых разных сферах между Россией и странами нашего проживания.

Думаю многие из присутствующих согласятся со мной, что мы уже сейчас как никогда завалены предложениями о сотрудничестве, и объем такого рода работы будет, судя по всему возрастать. В этой связи новый импульс нашей работе может придать создание разнообразных деловых ассоциаций, клубов, создание площадок для профессионального общения наших бизнесменов и других специалистов.

Я надеюсь что наша конференция даст новый импульс к восстановление нормальной работы наших общин, даст новый заряд бодрости нашим активистам.

Нам действительно важно посмотреть и совместно поразмышлять на тему, какие формы и методы работы в этом изменившимямя мире могут быть наиболее эффективны, наметить планы деятельности на будущее. ВОзможно, в результате этого совместного опыления родтся и какие то новые идеи и инициативы.

Выступая сегодня в качестве председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, не могу не передать всем привет от своих коллег по Всемирному Движению соотечественников.

Конечно, период, который мы сейчас все переживаем, непростой. Но давайте честно скажем друг другу, что нам во многом повезло, что большинство из нас живет в дружественных к нашей Родине странах. Хотя, конечно, есть печальные исключения.

Но все же мы с вами не испытываем той беспрецедентной дискриминации, с которой столкнулись наши коллеги в англосаксонских странах, в большинстве стран Европы. Проблемы есть и у вас. Тем важнее всем нам прилагать усилия для всемерного упрочения добрососедских связей России со странами нашего проживания.

Народная дипломатия в современном мире может быть востребованной как никогда прежде, а и именно в этом может быть в современных условиях миссия Движения российских соотечественников", - добавил председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников.