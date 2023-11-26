Президент Садыр Жапаров посетил воинскую часть в селе Кой-Таш

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, посетил воинскую часть в селе Кой-Таш. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства ознакомился с материально-технической базой воинской части, в том числе условиями быта военнослужащих.

Кроме того, Садыр Жапаров во время посещения воинской части особое внимание уделил организации питания военнослужащих, в частности, убедился в том, что рацион военных соответствует всем необходимым нормам. Здесь же президент продегустировал солдатскую еду.