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Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства многоэтажек в Бишкеке

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, провел внеплановую проверку хода строительства многоэтажных домов, которые возводятся в целях предоставления жилья нуждающемуся населению в рамках Государственной ипотечной компании в г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главе государства доложили, что 11 многоквартирных домов, в которых всего насчитывается 986 квартир, будут полностью сданы в эксплуатацию в сентябре следующего года. Каждый из этих домов состоит из 18 этажей.

На строящемся участке будут построены 39 многоэтажных домов, которые будут переданы гражданам на льготных условиях в рамках государственной ипотечной программы.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что особое внимание следует уделять качеству строящихся домов.


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URL: https://www.vb.kg/433743
Теги:
ипотека, президент, строительство, Садыр Жапаров
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