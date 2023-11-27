Голливудский актер Трэвис Фиммел посетил Стамбул с туристическими целями

Голливудский актер Трэвис Фиммел, наиболее известный ролью короля Рагнара в культовом телесериале "Викинги", прибыл в Стамбул с туристическими целями. Об этом сообщает пресс-служба посольства Турции в КР.

"Известный голливудский актер Трэвис Фиммел встретился с заместителем министра культуры и туризма господином Батуханом Мумжу, который сопровождал знаменитого актера во время визита Собора Святой Софии и музея Святой Софии.

Фиммел, после получения информации о историческом значении и архитектуре мечети Святой Софии, погрузился в захватывающую атмосферу Музея истории Святой Софии, который цифровым образом представляет богатую историю для посетителей.

Заместитель министра Господин Батухан Мумжу, сопровождая известного актера во время его визита, сообщил представителям прессы, что "в 2023 году наблюдался рекордный рост числа туристов, приезжающих в Турцию. Этих цифр мы достигли благодаря Турецкому агентству по продвижению и развитию туризма (TGA), которую мы создали в 2019 году по инициативе нашего министра Мехмета Нури Эрсоя. Мы сделали нашу страну самой продвигаемой страной в мире. Мы продвигаемся на 200 различных площадках. Богатая история Анатолии делает Турцию привлекательным местом для международной киноиндустрии. Чтобы оценить этот потенциал, мы концентрируемся на нашей работе для киноиндустрии.

"Мы очень рады видеть, что наша страна стала одним из избранных звезд мировой величины. Мы получаем положительный результат за нашу рекламную деятельность", - сказал он.

Деятельность по продвижению Турции, проводимая Турецким агентством по продвижению и развитию туризма, продолжается быстрыми темпами. Культурное наследие Турции привлекает внимание путешественников из многих уголков мира, особенно известных актеров, режиссеров и продюсеров голливудского кино".