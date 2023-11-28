Таштемир Айтбаев: Нас учили жить судьбой страны и народа (видео)

В интервью редакции vb.kg экс-глава СНБ КР, генерал-лейтенант Таштемир Айтбаев впервые рассказал о том, как он будучи комсомольским лидером, изменил судьбу будущего президента Аскара Акаева и олимпийского чемпиона Каныбека Осмоналиева.

По его словам, в безвыходной ситуации к нему обратился за помощью тренер будущего олимпийского чемпиона Каныбека Осмонолиева Семен Иткин, и после этого только наш земляк смог поехать на олимпиаду и завоевать золотую медаль для Родины. Что касается молодого ученого Акаева, о котором в Кыргызстане на тот момент никто не знал, то здесь Таштемиру Сыдыгалиеву дотошность, тщательность, скрупулёзность и чувство справедливости помогли разглядеть в нем ученый талант.

Экс-глава СНБ КР считает, что это понимание и чутье на талантливых людей дал ему навык работы в комсомоле на различных уровнях, в разных ситуациях и с разными людьми. А силу вселяла любовь к стране и понимание того, что все они делают во благо страны и народа.

Мы намеренно оставляем интервью без правки. Вчера генералу-лейтенанту Таштемиру Садыгалиевичу исполнилось 80 лет. В этой связи коллектив редакции vb.kg поздравляет его с юбилеем.

Также выражаем слова благодарности от его коллег – за преданность своему делу и патриотизм. Многие из них искренне считают, что он мог стать следующим лидером нашей страны после главы Киргизской ССР Усубалиева. Молодой комсомольский лидер, а потом талантливый сотрудник и руководитель структур ГКБ и МВД – обладал потрясающей харизмой и самое главное верой в правое дело. Люди верили и шли за ним, причем, независимо от возраста и статуса.