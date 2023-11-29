Сенатор РФ: Русский язык должен оставаться языком межнационального общения

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Елена Афанасьева на десятой Региональной конференции российских соотечественников стран ближнего зарубежья в Бишкеке заявила, что российские сенаторы будут содействовать тому, чтобы русский язык в странах СНГ оставался языком межнационального общения.

"Я с удовлетворением отмечаю, что в Кыргызстане появятся новые русские школы. Есть хороший действующий пример - школа "Газпром Кыргызстан", - сказала она.

Отметим, десятая региональная конференции российских соотечественников в Бишкеке собрала представителей 12 стран ближнего зарубежья.

Участники конференции обсудили такие вопросы как сохранение исторической памяти, защита прав соотечественников, проживающих за рубежом, взаимодействие объединений соотечественников с регионами РФ, роль российских соотечественников в миростроительстве, сохранение русского мира и так далее.