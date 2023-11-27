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Генконсульство КР в Чикаго встретилось с бойцом UFC Оролбай уулу Мыктыбеком

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В рамках мероприятий с участием граждан Кыргызской Республики, состоявшихся 22 ноября и 23 ноября в Чикаго, Генеральное консульство КР провело встречу с бойцом UFC Оролбай уулу Мыктыбеком. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи генеральный консул Болотбек Борбиев поздравил спортсмена с его первой победой в UFC, выразил искренние пожелания дальнейших успехов в его профессиональной карьере, а также подчеркнул важность достижений выдающихся результатов кыргызстанских спортсменов на мировой арене.

Оролбай уулу Мыктыбек выразил благодарность генеральному консулу за тёплый приём и отметил своё решительное желание прославить и представить Кыргызстан на мировой спортивной сцене.

Спортсмен также выразил свою признательность всему кыргызскому народу за поддержку и обещал приложить все усилия для достижения новых спортивных высот.


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URL: https://www.vb.kg/433757
Теги:
МИД, смешанные бои, США, Кыргызстан
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