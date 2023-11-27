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В Бишкеке пресечена деятельность сети притонов по оказанию интимных услуг

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В Бишкеке выявлена и пресечена целая сеть притонов по оказанию интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как известно, именно преступные элементы занимаются организацией и "крышеванием" проституции, вовлекая и подвергая пагубному влиянию молодых девушек.

Так, в ночь с 25 на 26 ноября текущего года на территории г.Бишкек одновременно проведены следственно-оперативные мероприятия в ряде адресов, в результате чего, выявлены 10 притонов, в том числе под видом массажных салонов, где фактически оказывались интимные услуги.

На местах проведения следственных действий были задержаны 10 организаторов и владельцев притонов, а также 70 девушек легкого поведения от 18 до 30 лет, из различных регионов страны, среди которых были также студентки столичных ВУЗов.

Установлено, что в притонах работали администраторы, ведущие учет количества отработанного времени и клиентов. А в ходе обысков обнаружены различные предметы интимного характера, явно свидетельствующие о характере деятельности заведений.

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК КР (Организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата, либо сутенёрства) задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек 10 организаторов и владельцев притонов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс адресных оперативно-следственных мероприятий по установлению неформальных покровителей из числа представителей власти, а также иных лиц причастных к его организации и деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/433763
Теги:
ГКНБ, задержание, проституция, Бишкек
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