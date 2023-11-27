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Минюст КР тестирует электронные браслеты для уголовного процесса

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- Назгуль Абдыразакова
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Минюст начинает тестирование электронных браслетов, которые предлагается использовать в уголовном процессе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, электронные браслеты очень эффективны для ситуаций, связанных с семейным насилием (через ограничение радиуса приближения)

Министерство юстиции КР проводит активную работу по анализу и оценке методологии использования электронных браслетов, которые предназначены для отслеживания местонахождения человека.

Ранее, кабинетом министров КР был инициирован соответствующий законопроект и внесен в Жогорку Кенеш КР для рассмотрения.

В случае принятия парламентариями законопроекта о внедрении электронных браслетов в уголовный процесс, будут созданы условия цифровизации и оптимизации целого ряда аспектов в уголовном процессе и судопроизводстве, а именно:

-использования на практике электронных браслетов;

-меньше граждан будут содержаться под стражей (в т.ч. по менее тяжким делам и делам, не связанным с угрозой или применением насилия и т.д.);

-минимизируются последствия незаконного задержания при оправдании судом;

-снизится нагрузка на соответствующую инфраструктуру.

Стоит отметить, что электронные браслеты очень эффективны в противодействии семейному насилию, так как могут ограничить радиус приближения соответствующих лиц к определенным субъектам\лицам\территориям.

В случае принятия законопроекта, электронные браслеты и другие аналогичные электронные средства могут быть использованы на практике уже в 2024 году, не только в рамках реализации уголовно-исполнительного законодательства (в рамках электронного надзора через институт пробации), но также уже и в форме новой меры пресечения "электронное наблюдение".

При этом, согласно действующему законодательству электронные браслеты могут использоваться в уголовно-исполнительном производстве к уже осужденным лицам, так "электронный надзор – это надзор, осуществляемый органом пробации за соблюдением надзорных требований и исполнением пробационных обязанностей, возложенных судом на клиентов пробации, с применением электронно-технических устройств".


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URL: https://www.vb.kg/433766
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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