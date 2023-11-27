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Бишкекские таэквондисты завоевали 10 медалей на международном турнире

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошёл открытый международный чемпионат "BISHKEK OPEN 2023" по олимпийскому таэквондо WT. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в чемпионате приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

По итогам состязаний воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Р. Санатбаева завоевали 10 медалей.

Раиль Кутанов, Даяна Кудайбергенова и Азаль Бабаева завоевали золотые медали. Богдан Пягай завоевал две золотые медали. Серебряную медаль завоевала Сахиба Софиева. А бронзовые медали у Даниэля Шаршеева, у Даны Ахметовой, у Айлин Карагуловой и Анжелики Жунусовой.


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URL: https://www.vb.kg/433767
Теги:
таэквондо, турнир, Бишкек
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