Бишкекские таэквондисты завоевали 10 медалей на международном турнире

В Бишкеке прошёл открытый международный чемпионат "BISHKEK OPEN 2023" по олимпийскому таэквондо WT. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в чемпионате приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

По итогам состязаний воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Р. Санатбаева завоевали 10 медалей.

Раиль Кутанов, Даяна Кудайбергенова и Азаль Бабаева завоевали золотые медали. Богдан Пягай завоевал две золотые медали. Серебряную медаль завоевала Сахиба Софиева. А бронзовые медали у Даниэля Шаршеева, у Даны Ахметовой, у Айлин Карагуловой и Анжелики Жунусовой.