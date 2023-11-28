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Медики бесплатно обследовали жителей восьми сёл Баткенской области

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ОО "Кыргызский альянс планирования семьи" совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при финансовой поддержке правительства Великобритании для международного развития и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане в рамках проекта: "Комплексная поддержка женщин и девочек Баткена" проводит ряд комплексных мероприятий с целью обеспечения доступа населения к медицинским услугам по охране материнского и репродуктивного здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в октябре были организованы выезды мультидисциплинарной мобильной клиники в 8 приграничных сел Баткенской области. С 3 по 21 октября 2023 года команда медиков из числа онколога-маммолога, гинеколога, терапевта и УЗИ-специалиста бесплатно проконсультировали и обследовали женщин и девочек-подростков отдаленных сёл Лейлекского и Баткенского районов.

С 3 по 12 октября мобильная бригада побывала в 4 селах Лейлекского района: с.Интернационал, с.Кулунду, с.Ак-Суу и с.Катран, а с 13 по 21 октября в 4 селах Баткенского района: с.Ак-Татыр, Кок-Таш, Боз-Адыр, Ак-Турпак. За 16 дней мультидисциплинарная команда врачей проконсультировала и обследовала 2086 женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и пожилых, а также выявляя и перенаправляя нуждающихся на консультации к психологам.

Благодарные женщины, получившие услуги мобильной клиники просили почаще организовывать подобные выезды специалистов в их сёла, так как они не часто могут получить консультацию узких специалистов на местах.

При выявлении заболеваний, требующих дополнительного медицинского обследования либо консультации специалистов, доктора предоставляли рекомендации в специализированные лечебные учреждения. Также результаты обследования были переданы руководителям организаций здравоохранения на местах для дальнейшего наблюдения и ведения пациентов.

В реализацию работу передвижной клиники были вовлечены все заинтересованные лица: местные органы власти, организации здравоохранения и гражданское сообщество, которые работали сообща для обеспечения доступа женщин и девочек к услугам, связанных со здоровьем.


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URL: https://www.vb.kg/433769
Теги:
Баткенская область, здоровье, врачи
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