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КРСУ победил в театральном фестивале "Без срока давности" в Москве

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- Светлана Лаптева
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24 ноября в концертном зале Университета науки и технологий МИСИС прошли финальные выступления и церемония награждения участников конкурса сценических постановок "Без срока давности: в зеркале исторической правды".

Мероприятие было организовано Российским историческим обществом (РИО), фондом "История Отечества" и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Конкурс, цель которого сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории, проводился среди театральных и творческих коллективов учреждений высшего образования РФ. В состязании приняли участие 44 творческих коллектива из 20 регионов России, а также представители иностранных государств.

По решению жюри победу в конкурсе одержали представитель Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Ельцина со сценической постановкой "Чтобы помнили...".


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URL: https://www.vb.kg/433770
Теги:
Кыргызстан, КРСУ
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