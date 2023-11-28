Приостановлена работа 14 предприятий по добыче песчано-гравийной продукции

По обращениям граждан проведены проверки 14 предприятий с лицензией на добычу песчано-гравийной и глиняной продукции в Чуйской области, расположенных на горе Боз-Болток Аламудунского и Сокулукского районов. Деятельность данных предприятий была приостановлена по результатам проверки. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, в октябре 2023 года отдел охраны атмосферного воздуха, сотрудничая со Службой экологического и технического надзора, проверил несколько предприятий в Бишкеке. Среди них были "Акун", ОсОО "Би Пласт", "С легким паром", асфальтобетонный завод "Джагалмай", АО "Асфальтобетон" в Оше, база отдыха "Викинг", ОсОО "ИС-Саби" в Токмоке.

В ходе проверки выяснилось, что эти предприятия выбрасывают в атмосферу вредные вещества без специальных установок для очистки. За нарушение правил выбросов в атмосферу по статье 230 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" на них наложены штрафы, и работа котлов была временно приостановлена до устранения нарушений.